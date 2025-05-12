مديرية المصالح الفلاحية بسطيف تُكذب خبر إخراج 50 خروف روماني وتقديمها لمقاول!

نفت مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف، بشكل قاطع جميع الادعاءات المتعلقة بمنشور تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص توقيف مدير مزرعة أخرج 50 خروف روماني لصديقه المقاول.

وقالت المديرية، في بيان لها، أنه كل الإدعاءات التي جاءت في المنشور، لا أساس لها من الصحة.

هذا وإنتشر على مواقع التواصل، خبر مفاده توقيف مدير مزرعة، أخرج 50 خروف روماني لصديقه المقاول وأحد معارفه في إحدى بلديات سطيف.

وأكدت المديرية، أن عملية بيع الكباش المستوردة تسير في ظروف تنظيمية محكمة تحت إشراف لجنة الدائرة عبر كل نقاط البيع المحددة. وأن عملية إستقبال حصص الأغنام المستوردة متواصلة وعملية البيع مستمرة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة باستفادة ذوي الدخل الضعيف من أضحية العيد.