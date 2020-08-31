مديرية المصالح الفلاحية بميلة تقترح هذه الإجراءات لترقية القطاع

قام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة، حميد برناوي بعقد اجتماع بمقر المديرية بحضور كل من رؤساء المصالح الفلاحية واطاراتهم، ورؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، يأتي هذا الإجتماع، في اطار اللقاء الاخير للحكومة مع الولاة، وتبعا للتوصيات المقترحة من طرف وزارة الفلاحة المتعلقة بترقية القطاع الفلاحي.

وكذا تبعا لارسالية والي ولاية ميلة المتعلقة بالنشاطات والاجراءات المتخذة من طرف القطاع الفلاحي لسنوات 2020- 2021 و2022-2024.

وكان جدول الأعمال يندرج حول النشاطات والاجراءات المتخذة في القطاع الفلاحي لسنة 2020 ، سنة 2021 ، وسنوات 2022-2024.

وقد خلص الاجتماع إلى ذكر أهم البرامج والإجراءات المقترحة من طرف مديرية المصالح الفلاحية والتي لخصت في مجملها في النقاط التالية:

ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الريفية والطاقات المتجددة واستمرار احصاء المستثمرات التي تعاني من نقص التغطية في الطاقة الكهربائية.

فتح المسالك الريفية، وتهيئة المسالك لفك العزلة عن ساكنة المناطق المعزولة.

احصاء شامل للمستثمرين الفلاحيين للاراضي ملك للدولة بدون سندات في اطار المقرر 750، من أجل ايجاد الاطار القانوني مستقبلا من طرف الجهات الوصية.

انشاء اقطاب فلاحية تمس شعب: الثوم ، والدواجن ، والحليب، والنحل وغيرها.

تطوير المساحات المسقية من خلال اقتناء عتاد الري، وحفر الآبار والآبار الارتوازية، وحشد المياه، والسقي بالتقطير وغيرها.

استكمال برنامج التنمية الفلاحية والريفية عبر دعم صغار الفلاحين والمربين بمختلف الشعب الفلاحية “تربية الحيوانات ، زراعة الاشجار المثمرة والزيتون ، البيوت البلاستيكية ، اقتناء عتاد التربية ، شعبة النحل وغيرها”.

استكمال برامج تعزيز اقتناء العتاد الفلاحي بالولاية، و انشاء هياكل وغرف التبريد، وانشاء معاصر جديدة.

خلق تعاونيات فلاحية لبعض الشعب الفلاحية كشعبة الثوم، وتربية النحل، وتعاونية ذات طابع خدماتي.

وكذا تكثيف برامج الارشاد والتكوين الموجهة للفلاحين.