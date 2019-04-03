مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس تدعو لمعالجة حقول الحبوب

دعت مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس، اليوم الأربعاء،الفلاحين، للقيام بالمعالجة الكيميائية، لحقول الحبوب.

وأشارت، أنه خلال الخرجات الميدانية للجنة مراقبة الحبوب، لوحظت أعراض الصدأ البني والأصفر، البياض الدقيقي، التبقع السبتوري، على حقول الحبوب، بمنطقتي حمادي وزموري.

ولهذا الغرض –تضيف- ونظرا للاجواء المناخية الملائمة والانتشار الوبائي لهذه الامراض، وخاصة الصدأ الاصفر، ننصح الفلاحين بالقيام بالمعالجة الكيميائية، في المناطق التي تم فيها ظهور هذه الامراض.

أما في المناطق الغير مصابة، فدعت الفلاحين، القيام بالمعالجة الوقائية، لمنع ظهور هذه الامراض، باستعمال مبيد فطري مرخص.