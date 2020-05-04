مديرية النشاط الإجتماعي بالعاصمة تتكفل بعائلة “خالتي خيرة” التي بثت حالتها على حصة “ضياف ربي”

أرسلت مديرة النشاط الإجتماعي بالعاصمة مساعدات مادية لعائلة “خالتي خيرة” التي بثت حالتها في حصة ضياف ربي على قناة “النهار”.

وأفاد بيان للمديرية، أن قناة النهار في حصتها الهادفة “ضياف ربي”و التي بثت في 02/05/2020 ، اطلعتنا على وضعية عائلة خالتي خيرة المقيمة ببلدية سيدي امحمد التي تعيش ظروف صعبة.

وأضاف البيان، أن مديرة النشاط الإجتماعي و التضامن لولاية الجزائر أوفدت فرقة لمعاينة الوضعية واقتراح الحلول الإستعجالية اللازمة.

ليتبين أن هذه المسنة تقيم رفقة 03 أبناء، 02 منهم معوقين بنسبة 100% يحتاجون إلى رعاية دائمة، بالإضافة إلى ظروف العيش جد صعبة بسبب غياب شخص يتولى شؤون البيت بالعناية اللائقة.

مع العلم أن مورد العيش لهذه الأسرة يقتصر على منحتي المعوقين المقدرة ب 20000دينار.

وقامت ذات المصالح بتقديم مساعدات عينية تتمثل في افرشة، أغطية، مواد غذائية، لحوم بيضاء و حمراء، حفاظات و مواد تنظيف.

و أكدت مديرة النشاط الإجتماعي أن مصالحها ستبقى تتابع وضعية الاسرة لتحسين ظروفها مستقبلا بالتنسيق و التعاون مع الهيئات المحلية.