مديرية النقل: تأجيل اجتماع اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية

أعلنت مديرية التنقلات النقل والمرور لولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تأجيل اجتماع اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية المبرمجة يوم غد الخميس.

وجاء في بيان للمديرية “تعلم مديرية التنقلات النقل والمرور لولاية الجزائر كافة المعنيين المبرمجين. في اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية يوم 2026/01/29، أنه قد تم تأجيل انعقادها إلى يوم الخميس 2026/02/05”.

كما اشار المصدر نفسه، أن هذا التأجيل جاء تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور