مديرية النقل تمنع حافلة من النشاط بعد تداول فيديو لسوء المعاملة وتتوعد المخالفين

أعلنت مديرية النقل لولاية الجزائر عن منع حافلة نقل عمومي من النشاط، بعد تداول مقطع فيديو يظهر سوء معاملة مستخدميها لمواطنين.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم التعرف على الحافلة المشتبه بها ومنعها من استئناف النشاط. مع إرسال استدعاء مباشر لمالكها لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وحذّرت المديرية، في إطار تحسين الخدمة العمومية في مجال النقل، من التصرفات غير اللائقة لبعض مستخدمي النقل العمومي. مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات التي قد تصل إلى الإلغاء النهائي للترخيص الممنوح.