مديرية النقل للبليدة تسدي تعليمات لأصحاب الحافلات وسيارات الأجرة حول فيروس “كورونا”

أخبار الجزائر
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مديرية النقل للبليدة تسدي تعليمات لأصحاب الحافلات وسيارات الأجرة حول فيروس “كورونا”
بقلم نسرين محفوف

أصدرت مديرية النقل لولاية البليدة، بيانا، طالبت فيه متعاملي النقل، بأخذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة لتفادي كورونا.

ودعت مديرية النقل للبليدة الى تفادي الاكتظاظ داخل الحافلات، في اطار الاجراءات الوقائية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا.

وطالبت مديرية النقل، أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة، ومديري مدارس تعليم السياقة، ومسيري وكالات المراقبة التقنية للسيارات، أخذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة داخل مركباتهم ومحلاتهم تفاديا لانتشار فيروس “كورونا”.

كما طالبت كل متعاملي النقل بتنظيف وتعقيم مركباتهم ومحلاتهم بشكل جيد ويومي، والإبلاغ عن كل حالة مشتبه بها.


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