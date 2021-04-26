مديرية النقل لولاية البليدة يكشف سبب توقف خدمة “طاكسي الوردي” بعد أسبوع من انطلاقها

كشف إيدير رمضان، مدير النقل لولاية البليدة، أن توقيف مؤسسة طاكسي الوردي عن العمل جاء بسبب غياب رخصة الإستغلال.

وأضاف إيدير في تصريح “للنهار أونلاين”، أن صاحب المؤسسة يمتلك سجل تجاري فقط يسمح له بممارسة نشاط كراء السيارات.

وذلك بسائق أو بدونه وليس سيارات الأجرة، مؤكدا أنه لا يملك رخصة مزاولة نشاط طاكسي ولا ترقيم كل سيارة.

وأشار مدير النقل، غلى أن صاحب الطاكسي لم يقدم أي ملف لتسوية وضعيته، وانه كان يمارس نشاط كلوندستان.

وكشف أن قانون الحصول على ترخيص إستغلال خدمة سيارة الأجرة يخضع إلى الحصول المسبق على رخصة إستغلال يسلمها مدير النقل.

وأكد المدير، أن المديرية ستقوم بمساعدة ومرافقة صاحب المؤسسة إذا طالب رخصة استغلال، مؤكدا أن نشاط هذه المؤسسة بشكل قانوني سيكون شئ إيجابي للولاية.