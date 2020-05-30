مديرية الوظيف العمومي تحدد مواقيت العمل إلى غاية 13 جوان المقبل

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم السبت، مواقيت العمل إلى غاية 13 جوان المقبل.

وحسب بيان المديرية، يأتي هذا تبعا لتمديد الحجر المنزلي الجزئي للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 ومكافحته.

وجاء في بيان المديرية أنه إلى غاية 13 جوان، تكون أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء، بالنسبة للمستخدمين العاملين.

ويخص الإجراء الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي، من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات باتنة، بجاية، البليدة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، عنابة، المدية، برج بوعريريج، وهران، تيبازة، عين الدفلى.

أما بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا، وكذا في ولاية سعيدة، فتكون مواقيت العمل من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء.

وحددت مواقيت العمل من الساعة السابعة ونصف صباحا إلى الساعة الثالثة مساء، بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار، تمنراست اليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط بسكرة و الوادي.

وأفادت المديرية أن المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي وكذا المستخدمين الذين يحوزون رخصة خاصة لتنقل أثناء ساعات الحجر يبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية، المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول.