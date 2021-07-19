مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله تسجل حادثي سرقة للمنشآت الكهربائية خلال يومين

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله في غضون نهاية الأسبوع فقط، حادثتي سرقة للمنشآت الكهربائية ممثلة في مراكز تحويل الكهرباء الجديدة على مستوى حي 2100 مسكن بسطاوالي.

وأدت هذه السرقات، إلى حرمان سكان الحي من الكهرباء في ساعات طوال التي استغرقها عمل الفرق التقنية لاستبدال الأجهزة المسروقة.

كما طالت نفس عمليات النهب، محول جديد على مستوى حي 3245 عدل بالدويرة، مما حرم المستفيدين الجدد من الكهرباء.

وحسب بيان للمديرية، فقد تدخلت فرقها، فور تلقيها البلاغ، إلى مكان السرقة وقامت باللازم من الإجراءات القانونية والتقنية التي تفرضها الواقعة.

ونددت المديرية، واستنكرت، مثل هاته التصرفات التي تأثر سلبا على الشركة وعلى الزبون، ناهيك عن خطر التكهرب أو الحريق الذي قد ينشب جراء التلاعب بهذه المنشآت خاصة بعد دخولها حيز الخدمة هو أمر خطير جدا.

وأشارت المديرية، إلى أن هذه التجاوزات، قد تؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها والواقع مليئ بالأمثلة عن أشخاص تعرضوا لصعقات كهرائية أودت بحياتهم أو سببت لهم إعاقة دائمة.