مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله: 188 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز خلال سنة 2020

وحسب بيان لها أكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله أن هذه الاعتداءات تسببت في تضرر 77 ألف زبون فيما يخص شبكة الكهرباء و6890 زبون فيما يخص شبكة الغاز.

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تسببت في تذبذب التوزيع وانقطاعات كانت تدوم لمدة طويلة وهذا حسب درجة التلف الذي تتعرض له الشبكة.

اما فيما يخص الغاز فقد سجلت مديرية سيدي عبد الله 125 اعتداء خلال نفس الفترة مقابل 119 اعتداء في سنة 2019.

وأكد البيان أنه بالإضافة للخسائر المادية التي تتكبدها الشركة وانقطاع التزويد بهاتين المادتين الحيويتين، فهي تشكل خطر حقيقي عل حياة الافراد والممتلكات.

و لجأت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله الى عدة إجراءات من خلال عقد لقاءات مع مختلف الهيئات والشركات التي تقوم بأشغال الحفر سواء قطاع البناء او التطهير او الاتصالات

كما رصدت مصالح سونالغاز نوع آخر نوع اخر من التعدي على المنشآت وهو تشييد البنايات بالقرب او تحت شبكات توزيع الكهرباء وحتى فوق قنوات توزيع الغاز.

كل هذه الأسباب دفعت بمديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله باللجوء الى العدالة لإيداع شكاوى (17 قضية سنة2020 لوضع حد لظاهرة التعدي على الشبكتين الكهربائية والغازية.

للعلم فان مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله تعتبر مديرية تغطي سبعة بلديات هي: زرالدة، معالمة، سطاوالي، دويرة، تسالة المرجة، الرحمانية، سويدانية.