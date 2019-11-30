مديرية حملة المترشح بن فليس تتهم جهات غير دستورية وأجنبية بشن حملة لتشويه سمعته

أستنكرت مديرية حملة المترشح الحر، لرئاسيات 12 ديسمبر ، علي بن فليس الهجوم ضد شخصه وعائلته.

وقالت الحلمة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوك، أن الاتهامات التي تلقاها في الماضي ولازال يتلقاها اليوم من قبل قوى غير دستورية وجهات أجنبية مسعاها الوحيد هو إجهاض صوت المعارضة وجبهة التصدي الدائم للنظام البائد.

واردفت في بيانها: كان علي بن فليس ولازال متمسكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، بإعتبار بلدنا دولة كاملة السيادة والاستقلالية.

واختتمت بيانها بالقول: أنه عبر في العديد من المناسبات ومنذ زمن بعيد عن رفضه المطلق للاستنجاد بالخارج، فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب، ولا شرعية لسواه في إختيار من سيخدمه.