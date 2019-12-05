مديرية حملة بن فليس تكشف تفاصيل عن المتهم بالجوسسة وتهنئ مصالح الأمن

أصدرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، الليلة الخميس، بيانا، أوضحت فيه تفاصيل بشأن المشتبه به المتهم بالتجسس والتخابر لفائدة جهات بالخارج.
وقالت مديرية حملة بن فليس في بيانها، تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، إن المشتبه به المدعو “ص. ب” لم يشغل أية وظيفة ضمن مديرية الحملة.
وأضاف بيان حملة بن فليس إن “ص. ب” كان يحضر التجمعات الشعبية التي يشرف عليها المترشح “بحكم نشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت”.
وهنأ بيان مديرية حملة بن فليس مصالح الأمن على اليقظة التي سمحت لها بإحباط هده المحاولة.
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