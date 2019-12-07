مديرية حملة بن فليس: نشر معلومات حول المتهم بالجوسسة من حق النيابة وحدها

أصدرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، بيانا تحدثت فيه عن قضية المتهم بقضية الجوسسة ومحاولة اختراق حملة المترشح.

وقال بيان مديرية حملة بن فليس إن هذه الأخيرة سجلت أن “وسائل إعلام، تنشر منذ هذه الصبيحة، معلومات لها علاقة بالملف القضائي المفتوح حاليا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس”.

وأضاف البيان أن تلك المعلومات تخص المدعو “ب. ص” المتهم في قضية محاولة اختراق مداومة المترشح علي بن فليس لفائدة قوة أجنبية.

وجاء في البيان أن مديرية حملة بن فليس تحرص على التذكير بأن الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون نشر معلومات خاصة بالمتابعات القضائية هي نيابة الجمهورية دون سواها.

وقالت مديرية حملة بن فليس إنها تعتبر “كل مخالفة لذلك، خاصة في هذا الظرف، محاولة مساس بشرف وصورة المترشح، وتندرج ضمن الخروقات الخطيرة لميثاق أخلقة الممارسة الانتخابية”.