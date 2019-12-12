مديرية حملة بن قرينة: بقايا العصابة مارست تجاوزات.. وولاة ورؤساء لدوائر مارسوا ضغوطات

قال مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد القادر بن قرينة أن مشاركة الجزائريين في الإنتخابات اليوم هي رسالة إلى المراهنين على إشعال الفتنة في الوطن.

وقال مدير الحملة خلال ندوة صحفية، أنه يتأسف على مظاهر العنف في ولايتين أو أربعة ولايات من الوطن.

وتأسف من منع بعض المواطنين من أداء واجبهم الإنتخابي في بعض الولايات.

كما سجلت الحملة الانتخابية في 50 إخطار للسلطة الوطنية وقال أن السلطة تفاعلت مع المديرية وعالجت الإختلالات.

وتأسف إلى أن جزء من السلطات العمومية لم تتمكن من أخذ زمام المبادرة، وقال أن معضم الخروقات جاءت من بقايا العصابة، من ولاة ورؤساء دوائر.

واستبشر خيرا بوصول مرشحه الى رئاسة الجمهورية.