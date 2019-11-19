مديرية حملة تبون تتحرك بعد “حادثة العصير” وتصدر بيانا

أصدرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون بيانا تحدثت فيه عما وصفته بـ”حادثة توزيع الفيتاجو”، خلال تجمع نشطه في أدرار أمس.

وبدا واضحا أن البيان تحدث عن لقطات فيديو تم ترويجها بشكل واسع، تظهر أحداثا جرت قرب القاعة التي نشط بها تبون تجمعه.

ورصد تلك اللقطات المصورة، شاحنة تبريد حولها عدد من الأشخاص راحوا يتهافتون وسط الزحام والفوضى على الحصول على “كارتونة عصير”.

وبدا من خلال اللقطات المصورة أن أولئك الأشخاص كانوا جزءا من الذين حضروا تجمع تبون في مدينة أدرار.

وأرجعت مديرية الحملة ما حدث إلى ما وصفته بـ”الفعل المعزول” و”الخطإ الفردي”.

وقالت مديرية الحملة في بيانها أن التاجر المكلف بإحضار الماء والمشروبات للتجمع وتوزيعه على الحاضرين قام بعملية التوزيع داخل القاعة في بداية الأمر.

غير أنه وبعد اكتظاظ المسالك في الداخل، راح يجتهد ويقوم بتوزيع المشروبات على من حضروا التجمع خارج القاعة التي احتضنته.

واعترفت مديرية الحملة بأن عملية التوزيع تمت بطريقة غير لائقة وعشوائية.

وتبعا لذلك، عبرت مديرية حملة تبون عن أسفها لما وصفته بالاستغلال السيء لتلك الواقعة، والذي يهدف إلى الإساءة للمواطن.