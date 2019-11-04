مديرية حملة تبون تتراجع عن تعيين ابتسام حملاوي ونواب الأفلان

أعلنت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون، مساء اليوم الإثنين، عن قرارها بالتراجع عن تعيين أعضاء المديريات الولائية للحملة.

وقالت مديرية حملة تبون، في توضيح نشرته، إن القائمة التي نشرت في موقع المديرية بخصوص أعضاء المديريات الولائية للحملة، غير صحيحة.

وأوضحت مديرية حملة المترشح تبون أن القائمة قد نشرت بالفعل، غير أنه جرى سحبها من الموقع.

وبررت المديرية ذلك بالقول أن “الأمر يتعلق بخروقات على مستوى أسماء المقترحين عبر الولايات”.

وشدد المديرية على أن تلك الأسماء المقترحة ليست قرارا نهائيا لمديرية الحملة، مضيفة أن القائمة الإسمية لأعضاء المديريات الولائية، سيتم نشرها لاحقا.