مديريّة النّشاط الاجتماعي بتبسة تُوزع 850 كمّامة على المواطنين

بادرت مديريّة النّشاط الاجتماعي والتّضامن لولاية تبسّة، ظهر اليوم الأربعاء، بتوزيع 850 كمّامة، استهدفت مرتادي وموظّفي عددا من الإدارات العموميّة.

وحسب الصّفحة الرسميّة لولاية تبسّة على فايسبوك، تم توزيع الكمامات على الإدرات التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، كمديريّة أملاك الدّولة ومديريّة الضّرائب ومديريّة الحفظ العقاري.

بالإضافة إلى الخزينة العموميّة لولاية تبسّة، والمراقبة المّالية لولاية تبسّة، ونزلاء وعمّال المؤسسّة العموميّة الإستشفائيّة ” الدّكتور عاليا صالح ” بمدينة تبسّة.

كما استهدفت العمليّة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمقرّ الجمعيّة الولائيّة لذوي الاحتياجات الخاصّة، وعدد من المواطنين والمارة بحيّ ” لاروكاد ” بمدينة تبسّة.

وتمّت هذه العملية بمساهمة مؤسسّة “شروق وزمّال”، وجمعيّة “كافل اليتيم”، وتوبعت بحملة تحسيس وتوعية في أوساط الموظّفين والمواطنين حول إجراءات الوقاية من كورونا.