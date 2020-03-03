مدير أعمال شيرين يحبس زوجها بتهمة الشروع في القتل!

قضت محكمة القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة عام، وتعويض مالي.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، تتمثل القضية التي حوكم فيها حبيب، في الاعتداء بالضرب على المنتج ياسر خليل، مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما.

ونفى ذات المصدر، أن يكون زوج النجمة المصرية، قد حوكم في قضية الشروع في القتل باستخدام سلاح ناري، كما نقلته بعض الصفحات الإعلامية.

ونقلت المجلة عن مصدر قضائي، أن القضية تم البت فيها أمام محكمة الجنح باعتبارها مشاجرة بين حسام حبيب وياسر خليل.

وأكد المصدر نفسه أن حسام حبيب طعن على الحكم بالاستئناف، ومن المقرر نظر دعواه يوم 9 أفريل المقبل.

وكان خليل، قد تقدم ببلاغ ضد زوج شيرين، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه.

وقال ياسر خليل في التحقيقات، إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.

وقضت المحكمة ببراءة ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه مصري.