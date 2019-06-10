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مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل ويوضّح حقيقة مرضها

فن وثقافة
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مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل ويوضّح حقيقة مرضها
بقلم نادية بن طاهر

تداولت العديد من الوسائل الإعلامية، في الأيام القليلة الماضية، خبر اصابة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمرض الكبد.

وانتشرت هذه الأخبار، المتعلقة، بصحة النجمة اللبنانية، عقب قيامها بنشر تغريدة، عبر حسابها على “تويتر”، قالت من خلالها أنها مريضة، وطلبت الدعاء لها.

وحتى يتم وضع حد للشائعات التي تم تداولها عنها، قرر مدير أعمالها محمد الوزيري، الرد والتوضيح.

وأعرب الوزيري، عن انزعاجه الشديد بسبب ما تم تناقله خلال الفترة الماضية حول مرض هيفاء وهبي.

ونفى مدير أعمال هيفاء وهبي، إصابتها بالسرطان أو بالكبد.

وأكد ذات المتحدث، أنه سيتم ملاحقة كل من روج لهذه الأكاذيب.

ودعا الوزيري، إلى مراعاة الحالة النفسية للفنانة اللبنانية وعائلتها، وتحري الدقة في نقل الأخبار.


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