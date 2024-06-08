مدير ألفيار:سنوفر أكبر عدد ممكن من أضاحي العيد والبيع بالتقسيط متوفر بشروط”

ستوفر الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية لفائدة المواطنين كلما دعت الضرورة لذلك تحسبا لعيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أياما معدودات.

وأكد المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، علي زياني. اليوم السبت في تصريح خص به “النهار أنلاين”. على الاستعداد التام للشركة لرفع عدد رؤوس الأغنام إلى أزيد من عشرة ألاف رأس التي تعتبر ككوطة أولى “سنوفر أزيد من عشرة ألاف رأس غنم لفائدة المواطنين على مستوى نقاط البيع كلما تطلب الأمر ذلك من أجل تلبية أكبر عدد ممكن من الاحتياجات”.

وعن اعتماد المؤسسة لطريقة البيع بالتقسيط، رد المتحدث قائلا “أكيد لدينا اتفاقيات مع لجان الخدمات الاجتماعية عبر مختلف القطاعات من بينها سلك الأمن والإعلام وغير ها من القطاعات الأخرى”.قبل أن يشير إلى أن الاتفاقيات المبرمة يزيد عددها عن العشرة. وأنه بإمكان كل زبون ترك أضحيته إلى غاية عشية العيد.

وفيما يتعلق بصحة المواشي. أفاد بأنها خاضعة لمراقبة صحية من طرف البياطرة ولن تشكل أي خطر على صحة مستهلكيها.

وكانت شركة “ألفيار”، قد أعلنت عن توفير عشرة ألاف رأس غنم ستشرع في بيعها لفائدة المواطنين بدءً من اليوم السبت بأسعار تتراوح بين 59 ألف و90 ألف دينار.