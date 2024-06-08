مدير أليفار: لا يمكن ترك الأضحية في الإسطبل بعد شرائها

قال المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء علي زياني، إنّ المؤسسة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر من أجل عملية بيع أضاحي العيد.

وأشار زياني على هامش بيع أضاحي العيد، التي انطلقت اليوم السبت، أن المؤسسة عرفت اقبالا منقطع النظير ولم يسبق له مثيل. حيث كان هنالك توافد في الصبيحة، غير أن التعزيزات الأمنية سهّلت من العملية.

وأضاف المدير، أن عملية البيع ستدوم 8 أيام، والكمية ستكون كافية وغير محدودة وحسب الطلب. مضيفا في سياق ذي صلة، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الشراء اقتناء الأضحية مباشرة بعد دفع ثمنها ولا يمكن للمؤسسة الإحتفاظ بها من أجل إعادة ملء الإسطبلات.

وأوضح المدير أن هنالك 3 اسطبلات، إسطبل مخصص للخرفان الصغيرة والتي تكون باللون الأصفر وبمبلغ 59 ألف دينار. وكذا الإسطبل المخصص للكباش متوسطة الحجم باللون الأزرق وبمبلغ 79 ألف دينار. بالإضافة كذلك إلى الإسطبل المخصص للكباش ذات الحجم الكبير باللون البني بمبلغ 90 ألف دينار.