مدير أملاك الدولة لتيبازة يكشف.. هكذا كان رئيس الأمن الولائي يضغط علي بسبب أبناء هامل

كشف بوعمريران علي مدير املاك الدولة لولاية تيبازة خلال استجاوبه اليوم من قبل رئيسة الجلسة خلال محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل عن حجم الضغوطات التي كان يعاني والتدخل في عمله من قبل رجال أعمال وأشخاص نافذين ومسؤولين أمنيين بالولاية.

وأكد بوعمريران علي خلال استجوابه أنه تقدم بـ10 شكاوى ضد رجال أعمال ورئيس أمن ولاية تيبازة السابق سليم جعجع بسبب الضغط عليه و التدخل في عمله من أجل منح إمتيازات لصالح أبناء هامل

وأضاف ذات المتحدث بأن هذه الشكاوى جاءت بسبب الضغط عليه بعد أن رفض إمضاء مقررات إستفادة للصالح أبناء هامل كان والي الولاية قد أمضاها من قبل، كما أكد أنه قام بإلغاء 59 قرار كان الوالي قد أمضاها.

كما كشف ذات المسؤول السابق أنه قدم شكوى ض الوالي وضد مدير الصناعة وشكوى ضد مديرية السياحة ، وأضاف ذات المتحدث أنه لايعرف أبناء الهامل ولا هامل لكن مدير الأمن الولائي هو من كان يتصل به من اجل تسريع إجراءات منح قطع أراضي لصالح أبناء هامل في مناطق توسع سياحي وأراضي فلاحية من أجل تحويلها لعقار صناعي وهو ماكان يعتبر غير قانونيا على الرغم من أن والي الولاية قام بإمضاء هذه القرارات