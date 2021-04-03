مدير أوبيجي عين الدفلى يعطي تعليمات للمقاولات لإتمام إنجاز المشاريع السكنية قبل ديسمبر 2021

أعطى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى، نور الدين برايس، تعليمات للمقاولين ومكاتب الدراسات من أجل إكمال وإنجاز المشاريع قبل ديسمبر 2021.

وحسب ما أعلن عنه ديوان الترقية والتسيير العقاري لعين الدفلى، فإن تعليمات المدير العام قد جاءت تبعا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة بلعريبي طارق.

وكان المدير العام قد ترأس يوم 31 مارس الماضي، اجتماعا على مستوى مقر الديوان، ضم الإطارات المسيرة للديوان مع جميع المقاولين ومكاتب الدراسة المكلفين بانجاز ومتابعة المشاريع.

وفي ذات السياق، أصدر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى مذكرة عمل خاصة بالمقاولات ومكاتب الدراسات.

وجاءت المذكرة وفقا لتعليمات وزير السكن القاضي بالإسراع في تسديد مستحقات المقاولات.

وعليه وفي إطار هذه المذكرة، تم تعيين موظف بصفة مراسل للديوان مع الصندوق الوطني للسكن والذي سيكون مسؤولا عن جميع وضعيات الأشغال منذ وضعها في الديوان إلى حين إرسالها للصندوق.

ومن أجل تسهيل على المقاولين ومكاتب الدراسات، فقد قرّر الديوان مجموعة من الإجراءات جاءت كالآتي:

وضعية الأشغال توضع في مكتب المراسل دون أن يطلع عليها المدير العام.

المراسل يقوم بوضع وضعية الأشغال لدى رئيس دائرة التحكم في انجاز المشاريع للتحقق منها في ظرف لا يتعدى 5 أيام.

وبعد التحقق منها بدائرة التحكم في انجاز المشاريع أي بعد خمسة أيام على الأكثر، تؤخذ الوضعية وتوضع عند رئيس دائرة المالية والمحاسبة.

يتم التحقق منها في ظرف لا يتعدى خمسة أيام.

وبعد كل الاجراءات السابقة، يتم توضع لدى الأمانة العامة، حيث يمضيها المدير العام في ظرف لايتعدى 5 دقائق.

وتؤخذ عن طريق المراسل للصندوق الوطني للسكن، على أن يبقى في اتصال مع مصالح الصندوق الوطني للسكن إلى غاية تسديدها.

ونصت المذكرة إلى أن مخالفة من قبل العامل قد يترتب عليها عقوبات تصل إلى حد الفصل.

كما يمكن للمقاولات تقديم شكوى فورية للمدير العام بمكتبه أو عن طريق التواصل المباشر معه عن طرق الهاتف.