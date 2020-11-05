مدير إصلاح المستشفيات: عدد المتواجدين بالعناية المركزة تضاعف مرتين منذ الفاتح أكتوبر والأسِرّة امتلأت

كشف إلياس رحال، مدير إصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، أن عدد المتواجدين بالعناية المركزة المصابين بكورونا تضاعف مرتين منذ الفاتح أكتوبر.

وأقفاد في ندوة صحفية نشطتها وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن المستشفيات الجزائرية وفرت 16 ألف سرير للتكفل بمرضى كوفيد.

وأضاف “منذ بداية الوباء، امتلأت الأسرة بنسبة 27%، ومنذ الفاتح أكتوبر تضاعفت النسبة، حيث يتواجد 50% من المصابين بالمستشفيات”.

وتابع “كما أن عدد المتواجدين في العناية المركزة تضاعف مرتين منذ الفاتح أكتوبر، ما يعني أن الجزائر في منحى تصاعدي”.

وتعد ولاية جيجل أكثر ولاية تم استغلال أسرة مستشفياتها للمصابين بالوباء، حيث تم استخدام 85 بالمئة منها.

وتأتي في المركز الثاني بومرداس، سطيف، البليدة، الجزائر العاصمة، بجاية، الشلف، تيزي وزو.

وبالنسبة للعناية المركزة، يتواجد 15 مريضا في مستشفيات الجزائر العاصمة في العناية المركزة.

ثم على التوالي: جيجل 8، بجاية 7، وهران6، بومرداس وسطيف 3، البليدة 2، تيزي وزو 1.