مدير الأشغال العمومية بسطيف.. هذه الطرقات مغلقة بسبب الثلوج

قال مدير الأشغال العمومية لولاية سطيف، سليم زحنيت، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في قطع العديد من المحاور والطرق الولائية بولاية سطيف.

وكشف زحنيت في تصريح “للنهار أونلاين”، أن الطريق السيار في شقه الرابط بين بئر العرش الطريق الوطني رقم 77 من العلمة ميلة. والطريق الوطني رقم 09 بين سطيف وبجاية و الطريق الوطني رقم 77أ الرابط بين بني عزيز وجيجل في شق والبان مغلق بسبب الثلوج.

واشار ذات المتحدث، إلى أن الطريق السيار مغلق من شقه بئر العرش في اتجاه قسنطينة بسبب الثلوج. مضيفا في ذات السياق، أنه تم فتح العديد من الطرق الوطنية بالكاسحات والثلوج. لكن سرعان ما تعود للغلق بسبب البرودة وتشكل الجليد وتساقط الثلوج. بالإضافة كذلك إلى فتح الطريق رقم 5 . و ط.و. 75.و .ط.و 103 من بوقاعة الى البرج. و بانسبة ط.و رقم 77.و ط. و 77أ لا تزال ازاحت الثلوج ونثر الاملاح جارية.