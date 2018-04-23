مدير الأشغال العمومية لتلمسان يوضح سبب سقوط جسر في طور الإنجاز!

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية تلمسان محمد راجع،لتلفزيون النهار،أن سوء استعمال رافعة أدى الى سقوط عوارض الجسر وليس كامل الجسر.

كما أوضح المتحدث،أن الجسر هو في طور الانجاز،وتابع لمشروع الطريق الاجتنابي،للطريق الوطني رقم 7،الذي يربط مغنية بمدينة مرسى بن مهيدي.

مؤكدا أن الشركة الوطنية “سيرور” المكلفة بانجاز الجسر اتخذت جميع الاجراءات لتعويض الخسائر المادية.

فحين لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حسب ذات المتحدث.

وأضاف مدير الأشغال العمومية لولاية تلمسان محمد راجع أن مثل هذه الحوادث قد تحدث في أي ورشة عمل.