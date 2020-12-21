مدير الأشغال العمومية لولاية جيجل.. لا يوجد انهيار على مستوى الجسر بوادي القنطرة

قال مدير الأشغال العمومية لولاية جيجل، إن الجسر المتواجد على مستوى وادي القنطرة، لم يعرف أي انهيار.

وأوضح مدير الأشغال العمومية، أن الانهيار الذي وقع بسبب الأمطار الغزيرة حدث عند مدخل الجسر وليس على مستواه.

وأشار المتحدث، إلى أن الجسر لم يسجل أي أضرار على مستواه، مضيفا أن مصالحه تعمل على إنهاء أشغال ردم التربة.

وأضاف المسؤول في المديرية، أن مصالحه ستواصل الأشغال غدا الثلاثاء، باستخدام الخرسانة.

شهدت، ولاية جيجل من ليلة الأحد إلى غاية صبيحة، اليوم الإثنين، تساقط غزير للأمطار، التي أدت إلى فيضانات وانهيارات للطرقات.

وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت الخسائر الكارثية التي خلفتها سيول الأمطار الغزيرة.

وغمرت الأمطار التي تساقطت بكثرة على بعض مناطق جيجل، محطة المسافرين والعديد من المحلات بالمدخل الشرقي للولاية،

وتسببت سيول الأمطار بفيضان وادي القنطرة الذي جرف العديد من السيارات والشاحنات.