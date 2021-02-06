مدير الإقامة الجامعية أولاد فايت2 يكشف سبب الانفجار

أخبار الجزائر
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مدير الإقامة الجامعية أولاد فايت2 يكشف سبب الانفجار
بقلم أسماء.ع

كشف مدير الإقامة الجامعية “أولاد فايت2″، اليوم السبت، عن سبب الانفجار الذي أدى الى وفاة طالبة تبلغ من العمر 24 سنة.

وقال مدير الإقامة، أولاد فايت2، إن سبب الوفاة راجع إلى شرارة كهربائية، والتي تسببت في اندلاع الحريق.

للإشارة، تدخل أفراد الحماية المدنية، في حدود الساعة 10:37 من أجل نقل جثة طالبة جامعية تبلغ 24 سنة.

وحسب مصادر الحماية، فقد لقيت الطالبة حتفها، بسبب انفجار قارورة غاز من النوع الصغير، بالحي الجامعي أولاد فايت 2.

وكشف خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام للحماية المدنية بالعاصمة، في اتصال مع النهار، أن الطالبة الجامعية توفيت حرقا.


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