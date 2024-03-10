مدير التجارة: فرق رقابة ليلية.. والعطلة ممنوعة خلال رمضان

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر عبد الوهاب حرقاس، أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات منذ شهر جانفي الفارط تحسبا لشهر رمضان. فيما يخص الرقابة على السلع و المنتجات.

وقال حرقاس في تصريح “للنهار أونلاين”، أن المديرية سطرت برنامجا فيما يخص أعوان الرقابة منذ شهر جانفي الفارط. من خلال تكثيف عمليات الرقابة و الخرجات الميدانية. أين تم تجنيد 670 عون فيما يخص الممارسات التجارية والرقابة وقمع الغش. مضيفا أنه تم تجنيد فرق رقابة ليلية لمراقبة النشاطات التي تنشط ليلا.

وكشف حرقاس في سياق ذي صلة، أنه تم إتخاذ إجراءات أيضا فيما يخص توقيف جميع العطل السنوية لأعوان الرقابة. وحتى الإداريين خلال شهر رمضان من أجل تكثيف العمل.

وأضاف حرقاس، أنه وتنفيذا للسلطات العليا للبلاد فقد تم فتح جميع الأسواق الجوارية بالعاصمة والمقدر عددها 21 سوقا جواريا موزعة عبر كل المقاطعات الإدارية بالعاصمة. مؤكدا على وفرة المواد الأساسية خلال الشهر الفضيل وبأسعار معقولة لتخفيف عناء تنقل المواطنين لاقتناء حاجياتهم.