مدير التجهيزات العمومية يكشف الموعد الرسمي لتسليم ملعب وهران

كشف فؤاد عايسي، مدير التجهيزات العمومية، الموعد الرسمي لتسليم ملعب وهران الجديد، بجميع المرافق التابعة له.

واوضح عايسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تسليم ملعب وهران، بكامل منشآته في الفتح من شهر سبتمبر المقبل.

وطمأن ذات المتحدث بخصوص أرضية الملعب، أين أوضح بأن استبدال العشب الطبيعي، عملية روتينية، تتم كل موسم مثل ما يحدث في باقي الملاعب العالمية.

يذكر أن ملعب وهران الجديد، الذي يضم العديد من المرافق بما فيها المسبح، سيتم استغلاله في ألعاب البحر المتوسط 2022 المقررة بوهران.