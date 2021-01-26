مدير التربية الجديد يلتقي ممثلي 19 نقابة بتيارت

أجرى مدير التربية الجديد لولاية تيارت عدة اجتماعات في أول يوم باشر فيه عمله بداية الأسبوع الجاري.

وكانت البداية مع رؤساء المصالح وممثلي 19 نقابة معتمدة على أن تستمر مع جميع الشركاء.

وأفادت مصادر موثوقة، حضرت اللقاء أن المدير الجديد “مدني عبد القادر” أكد للنقابات حرصه الشديد على الاستقرار داخل القطاع.

ودعا الشركاء إلى التعاون الجماعي خدمة للتلميذ مع استعداده للتشاور دون إقصاء قصد التكفل الشامل بأوضاع الموظفين في مختلف الأسلاك.

وفي اتصالات مع بعض النقابات مع النهار أبدت النقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية ارتياحا كبيرا بعد اللقاء التشاوري.

وأكدت النقابة، استعدادها لمد يد العون لمسؤول القطاع بعد أن لمست فيه نية صادقة للعمل.

وبدورها نقلت نقابة الأنباف عن المدير اهتمامه بالشراكة الحقيقية وربط نجاحه بنجاح الشركاء الإجتماعيين.

وشدد المدير الجديد على طرح الانشغالات على الطاولة لمعالجتها،على ان يبرمج لقاءات ثنائية مستقبلا مع النقابات لترتيب الأولويات الخاصة بالقطاع.