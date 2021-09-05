مدير التربية بالنيابة بسطيف: كل من لم يأخذ اللقاح لا يمكنه الإلتحاق بالعمل

قال مدير التربية بالنيابة بسطيف عثمان حمنة، أن كل من لم يأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، لا يمكن له الإلتحاق بالعمل، وإظهار بطاقة التلقيح ضروري، وهذا ما تم تأكيده على مديري المدارس.

وقال حمنة في حديثه لإذاعة سطيف اليوم، أن التلقيح أصبح اليوم واجبا وضروريا لكل العمال دون إستثناء، لضان عدم إنتشار العدوى مجددا.

وأفاد حمنة، أنه تم وضع 53 مركز تلقيح لفائدة عمال القطاع، ومصلحة طب العمل، في لاية سطيف.

وعن التحضيرات للدخول المدرسي بالولاية، قال ذات المسؤول، أن 469 ألف تلميذ سيلتحق بمقاعد الدراسة، وتم تجهيز 5 مدارس إبتدائية، ومتوسطة واحدة جديدة.

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