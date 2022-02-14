مدير التربية شرق يزور أستاذا فقد بصره على يد تلميذه ببراقي

قام مدير التربية خنسوس نذير، رفقة الأمين العام عماري عيسى، بزيارة للاطمئنان على حالة الأستاذ عليق عادل مادة الاجتماعيات. بمتوسطة تماعوست براقي المتواجد بمستشفى نفيسة حمود (بارني) الذي تعرض إلى اعتاد أثناء خروجه من المؤسسة.

وسبق لتلفزيون النهار أن زار الأستاذ عادل والذي يرقد بمستشفى بارني. حيث روى الحادثة الأليمة التي تعرض لها من طرف تلميذه السابق.

وقال الأستاذ “خرجت من المؤسسة. ومباشرة بعد الخروج من الباب، تلقيت ضربة واحدة من الخلف أفقدتني وعيي”.

وأضاف الأستاذ “قبل أن أفقد الوعي رأيت خيال تلميذ سابق كان يدرس لدي في المتوسطة، وكان يحمل عصا كبيرة”.

وناشد الضحية السلطات المعنية التحرك في قضيته وإنصافه، مضيفا “ليس من جزاء الأستاذ أن يعامل بهذه الطريقة”.

وتعرض الأستاذ الضحية لكسر على مستوى الأنف، والجبهة، كما أنه فقد البصر على مستوى العين اليمنى.

من جانبها قالت زوجة الأستاذ عادل إنه لحد الساعة لا يستطيع رؤية شيء من عينه اليمنى. كما أخبرها الأطباء أن حالة عينه تسوء يوما بعد يوم.

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