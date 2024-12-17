مدير التربية يزور ضحايا حادث انفجار جهاز تدفئة بمدرسة في تيبازة

قام مدير التربية لولاية تيبازة، بزيارة تفقدية استعجالية للتأكد والطمأنة على سلامة وصحة الجريحين، على اثر انفجار جهاز للتدفئة بإحدى الغرف المركزية لمدرسة الشهيد محمد صامت بالداموس.

ووقف المدير من خلال هذه الزيارة على وضعية وظروف وقوع الحادث بمدرسة الشهيد محمد صامت بالداموس. كما تفقد كذلك مدى سلامة تجهيزات التدفئة بالأقسام وكافة غرف وزوايا المدرسة.

من جهة أخرى، استمع مدير التربية لولاية تيبازة، بالمناسبة لانشغالات الأساتذة.

يشار أن مدرسة الشهيد محمد صامت بالداموس، شهدت انفجار جهاز للتدفئة بإحدى الغرف المركزية. والذي أسفر عن جريحين كل من مدير المدرسة والحارس، أين تم تقديم لهما الإسعافات الأولية بوحدة الاستعجالات الطبية الجراحية بالداموس.

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