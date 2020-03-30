مدير التسويق بصيدال: ضاعفنا قدرتنا الإنتاجية بحوالي 3 مرات..وسنقوم بتطوير دواء كلوروكين مستقبلا

كشف مجمع صيدال للصناعة الصيدلانية عن تضاعف قدرته الإنتاجية بحوالي 3 مرات عن الإنتاج العادي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير التسويق والمبيعات بالمجمع، يوسف واكلي، اليوم الإثنين في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “المجمع ضاعف من إنتاجه بحوالي ثلاث مرات من الإنتاج العادي لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالبلاد”.

مشيرا في طات السياق أن “المجمع يعتزم مستقبلا تطوير دواء كلوروكين الذي يستخدم حاليا في علاج فيروس كورونا بمجرد استلام المواد الخام من الخارج”.

وأكد واكلي أن” صيدال اتخذ مجمل التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا والاستجابة لطلبات السوق الوطنية بتعزيز الانتاج خصوصا ما تعلق بالمسكنات مثل البراسيتامول والفيتامينات سي”.

وقال ذات المسؤول أن “مجمع صيدال طرح أكثر من 2.5 مليون وحدة الباراستمول وكذلك 500 ألف وحدة من فيتامين سي في الأسواق”.

وأضاف واكلي أن “المجمع قام بتصنيع كميات معتبرة بلغت 20 ألف لتر من الماء الهلامي الكحولي وزعت بصفة مجانية عبر الصيدلية المركزية”.

وأشار في ذات السياق “أن صيدال ستشرع في المرحلة الثانية في تصنيع الهلام الكحولي بأحجام صغيرة 200 و 100 ملل لتقوم بتسويقه قريبا بعد ان بدأت في انتاجه بوحدة قسنطينة”.

وقال واكلي أن “صيدال استلمت مؤخرا ثلاث وحدات جديدة بقدرة انتاجية تصل الى 80 مليون وحدة سنويا”.

مشيرا إلى أن القدرة الانتاجية لمجمع صيدل في مجال صناعة الأدوية تبلغ 110 مليون وحدة بيع، ما يمثل 8 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية.

كما أكد ذات المتحدث، أن “المجمع يعتزم ضمن مخططه التطويري طرح عشرة ادوية جنيسة جديدة تشمل الأنسولين في شكل قارورة بالتعاون مع شريك الدنماركي”.