مدير التسويق بمجمع “أل جي” بكوريا الجنوبية: “إلغاء قاعدة الإستثمار 51/49 سيحل مشاكلنا بالجزائر”

اعتبر مدير المبيعات والتسويق بمجمع “إل جي” بكوريا الجنوبية “سيونغ تايك ريو” أن قرار إلغاء تطبيق قاعدة الإستثمار الأجنبي بالجزائر 49/51 صائبا الذي من شأنه حل مشاكل المجمع بالجزائر.

وقال سيونغ تايك ريو، اليوم الإثنين في تصريح له لـ “الـنهار أونلاين”، أن تضمن قانون المالية الجديد لقرار إلغاء تطبيق قاعدة الإستثمار 49/51 سيفتح باب الإستثمار الأجنبي بالسوق الجزائرية.

حيث وصف سيونغ تايك ريو القرار بالإيجابي، داعيا الحكومة الجزائرية في التسريع بتطبيقه ميدانيا.

كما أشار نفس المتحدث أن المجمع الكوري، المتخصص في الصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، إل جي كان يعاني الكثير من السياسات المحافظة جدا في الجزائر، الأمر الذي عرقلة كثيرا مشاريعه بالسوق الجزائرية.

وأكد في السياق ذاته أنه وبهذا القرار سيتم تحسين وحل جميع تلك المشاكل المعيقة بالسوق الجزائرية.

وقال سيونغ تايك ريو أن مجمع إل جي لديه الكثير من الفرص لإستيراد منتجاته للسوق الجزائرية، وبتفعيل قرار إلغاء قاعدة الإستثمار ستكون لدينا فرص أكثر لتوسيع مشاريعنا وتجسيد مشاريع جديدة بالسوق الجزائرية.

ودعا المتحدث ذاته، الحكومة الجزائرية للتعاون معا في حل هذه المشاكل المعيقة للإستثمار الأجنبي بالجزائر.

وبخصوص غلاء الأسعار المقترحة لمجمع “ٱل جي” بالسوق الجزائرية، رد مدير المبيعات والتسويق بإل جي قائلا، أن ميزة نوعية وجودة المنتجات المقترحة سبب غلائها.

واعتبر سيونغ أن إستراتجية مجمع إل جي في جميع مشاريعها بدول العالم تركز أساسا على تقديم ميزة القيمة المتميزة للمستهلك.

لذلك وحسب نفس المتحدث في السوق الجزائرية إل جي تسهر على تقديم منتجات بمميزات إستثنائية عن غيرها من المنتجات.

وأشار أن المستهلك الجزائري يحس فعلا بغلائها، لكن فور إستخدام المستهلك الجزائري لها يحس فعلا أنها تستحق تلك الأسعار.