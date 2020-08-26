مدير التسويق بمعهد باستور: كل لقاحات الأطفال تم توفيرها

أكد مدير التسويق بمعهد باستور، الدكتور عبد الرزاق سوفي، عن توفير مختلف لقاحات الأطفال.

وكشف سوفي للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاءـ عن استلام المعهد مؤخرا لـ 950 ألف جرعة لقاح مضاد للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.

وأوضح ذات المسؤول أن المعهد يتوفر على مخزون أمن من مختلف اللقاحات.

واعتبر مدير التسويق بمعهد باستور، هذه الكمية كافية لتغطية الاحتياجات وفق الرزنامة الوطنية.

وتابع المتحدث “بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية عبر العالم، تمكنت الدولة من اقتناء هذه اللقاحات وضمانها لكل الأطفال في إطار الرزنامة الوطنية للتطعيم الى جانب الحصص الموجهة الى كل فئات المتمدرسين خلال الدخول القادم”.

من جانب آخر، ثمن سوفي الدور الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي في القيام بتزويد مناطق الجنوب باللقاحات، خلال هذه الفترة التي انقطعت فيها وسائل النقل الداخلية.

وأكد سوفي أن كل المصالح والهياكل التي تسند لها مهمة القيام بلقاحات الأطفال تتحصل على الكميات المطلوبة في وقتها.

كما عبر عن أسفه للتبذير المسجل في بعض المصالح التي تتكفل بصحة الأم والطفل مقارنة بعدد الأطفال المستفيدين من هذه العملية.