مدير التسويق بنفطال: الوقود وغاز البوتان متوفران ولن يتم إغلاق محطات الخدمات

قال مدير فرع التسويق بشركة نفطال، مصطفى نوري، إنّ الضغط على محطات الوقود كان في بداية شهر أفريل وبسبب الإشاعات وفقط،مضيفا أنّ محطات نفطال ستبقى مفتوحة في المستقبل وكل المنتجات متوفرة، بما فيها الوقود بمختلف أنواعه وغاز البوتان.

وبخصوص الضغط هذه الأيام، أكد ذات المتحدث أنه يعود بالأساس للحجر الذي حقق نتائج جد إيجابية فيما يخص الوضع الصحي.

وأضاف نوري أن غاز البوتان متوفر في كل الولايات بما في ذلك ولاية البليدة مع توفير الشاحنات المتجولة على مستوى هذه الولاية والتي ستخفف عن المواطنين عناء التنقل.

وأكد مدير التسويق لشركة نفطال، أن المواد المتوفرة ولاداعي للقلق والطوابير الطويلة على محطات الخدمات كما أنه لاداعي لتخزين غاز البوتان في المنازل.