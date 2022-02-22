مدير التشغيل بجيجل.. وضع 123 مؤسسة اقتصادية خاصة ضمن القائمة السوداء

ادماج ازيد من 3300 عامل من مجموع 7385 مؤسسات لا تمتلك مقرا اجتماعيا.شطبت سجلها التجاري و تستفيد من عقود انام

كشف مدير التشغيل لولاية جيحل« بشير نوار » في ندوة صحفية عقدها بمعية كل من مدير وكالة التشغيل ورئيس مفتشية العمل عن إحصاء 40742 طالبا للعمل.

وذلك الى غاية 22 فيفري الجاري بالولاية مشيرا الى انه استفاذ من عملية الادماج ما يزيد عن 3340 عاملا. في إطار لانام في مناصب دائمة من مجموع 7385 عامل.

مضيفا في حديثه انه سيتم تحويل ما يزيد عن 3429 عامل من صيغة النشاط الاجتماعي « الشبكة الاجتماعية ». التابعين لقطاع التضامن الوطني الى قطاع العمل والتشغيل. مع رفع المنحة الشهرية و الانتقال الى العمل بالتوقيت الجزئي.

هذا وكشف المسؤول الاول عن قطاع التشغيل بجيجل عن وضع 123مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع الخاص. ضمن القائمة السوداء لعدم التزامها بشروط الاستفاذة من عقود « انام ».

فيما قامت بعض المؤسسات الاخرى « يضيف » بشطب سجلها التجاري والابقاء على عقود التشغيل بصيغة انام. مصرحا في ذات السياق انه تم تشكيل لجنة تفتيش متكونة من مختلف القطاعات المعنية للوقوف ميدانيا على وضعية المستفيدين من عقود « انام ». العاملين بهذه المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي ينتظر ان اللقاء معها لحصر توقعات التوظيف مستقبلا.

في الاخير كشف عن تسهيلات جديدة تخص حاملي شهادات للإدماج جامعية تخصص آداب ولغة انجليزية. لاجل ادماجهم في رتبة متصرف اداري في قطاع التربية.

من جهته اكد مدير وكالة التشغيل انام « نورالدين كيشة » على ان مصالح تعمل دون انقطاع مع تسخير كل الوسائل المادية و البشرية. لاجل الاستقبال اليومي للاعداد الهائلة من طالبي العمل المتوافدين على مقر الوكالة وفروعها.عبر مختلف البلديات قصد الاستفادة من منحة البطالة.

كما صرح رئيس مفتشية العمل بولاية جيجل « دراق بن عيسى » الشاب الحامل لعقد العمل صيغة cta .يعتبر عامل له جميع الحقوق. مشيرا الى تلقي مصالحه لعدد من الشكاوي بسبب تعسف بعض المؤسسات في حق هذا النوع فئة العمال.

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