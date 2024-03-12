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الرياضة

مدير التطوير في “الكاف” معجب باحترافية المدربين الجزائريين

بقلم محمد لمين صحراوي
مدير التطوير في “الكاف” معجب باحترافية المدربين الجزائريين
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أعرب مدير التطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف)، راؤول بيريس شيبيندا، عن إعجابه الكبير باحترافية المدربين الجزائريين، المشاركين في تربص “كاف برو”.

وعلى هامش اختتام المرحلة الثالثة من التربص التكويني “كاف برو” الذي شهد مشاركة 25 مدربا، أدلى مدير التطوير لدى “الكاف” بتصريحات لموقع “الفاف”.

حيث أكد شيبيندا، عن إعجابه الشديد بالمستوى الاحترافي للمدربين الجزائريين. مؤكدًا أن برنامج “كاف تدريب” سيسهم بشكل إيجابي في تطوير الاتحادات الكروية.

كما أشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته الجزائر في مجال التدريب. مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في القارة.

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