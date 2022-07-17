مدير التكوين في وزارة التعليم العالي يكشف لـ “النهار”: “تخصص عون صيدلي في الجامعة.. لأول مرة”

استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموسم الجامعي 2022 /2023، ولأول مرة، ما يسمى “عون صيدلي” في كليات الصيدلة، تدعيما لتوجهات الحكومة وتركيزها على الصناعات الصيدلانية، فيما فصلت ولأول مرة أيضا، تخصص الإعلام الآلي عن الرياضيات، والرياضيات عن العلوم الفيزيائية، في المدارس العليا للأساتذة.

الفصل بين الإعلام الآلي والرياضيات.. ومدرستان للفلاحة الصحراوية في الوادي وأدرار

وكشف جمال بوقزاطة، مدير التكوين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خص به “النهار”، عن أهم المستجدات الطارئة على القطاع خلال الموسم الجامعي القادم 2022 / 2023، والرامية إلى الفصل بين العديد من الشعب العلمية، من بينها الفصل بين الرياضيات والإعلام الآلي حتى يتسنى لطلبة السنة الأولى جامعي دراسة الشعبة المرغوب فيها منذ البداية، والشأن نفسه سيتم العمل به على مستوى المدارس العليا للأساتدة، أين سيتم الفصل بين الرياضيات والعلوم الفيزيائية، كما كشف المتحدث عن توسيع تطبيق “المعدل الموزون” ليشمل المدرستين العليتين بمدينة سيدي عبد الله غربي العاصمة، والمدارس الأربع المخصصة حصريا لحاملي شهادة “بكالوريا تقني رياضي”.

إلى ذلك، ستعرف كلية الصيدلة – يضيف المتحدث – إدراج مسارين في الصيدلة، مخصصين لعون صيدلي، والذي سيكون بمثابة “مساعد صيدلي أو ملحق صيدلي”، لدعم الصناعات الصيدلانية، باعتبارها توجها تركز عليه الحكومة، قبل أن يشير إلى تدعيم المدارس العليا بمدرستين عليتين للفلاحة الصحراوية في الوادي وأدرار.

وأكد مدير التكوين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الإبقاء على عدد الرغبات بمعدل ستة على الأقل وعشرة على الأكثر، يتخللهما اختياران في مسار “أل أم دي”.

3 ٪ من الناجحين الجدد لا يسجّلون في الجامعات سنويا

وفي رده على سؤال تمحور حول رفض التسجيل من طرف الناجحين الجدد في “البكالوريا”، قال بوقزاطة: “نحصي سنويا بين اثنين وثلاثة من المئة من هذه الفئة ترفض التسجيل لعدة اعتبارات أخرى، تتعلق إما بإعادة اجتياز امتحان البكالوريا أو الالتحاق بمدارس أخرى خارج دائرة التعليم العالي، ولدينا اليوم 54 مؤسسة تكوين عالي خاصة تحت وصاية عدة قطاعات وزراية أخرى، على غرار البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والثقافة”.