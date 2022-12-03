قناة النهار مدير الثقافة بسطيف يكشف تفاصيل ترميم تمثال عين الفوّارة بسطيف بقلم قناة النهار نشر في 03 ديسمبر 2022 - 15:33 setif شارك غرِّد أرسل 46 0 مدير الثقافة بسطيف يكشف تفاصيل ترميم تمثال عين الفوّارة بسطيف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FLAiN اقرأ أيضا " وزيرة الثقافة : "في الرّباط اليوم..تم إدراج الرّاي كتراث جزائري من طرف اليونيسكو قناة النهار 01 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الهولندي تأهل بأقل جهد لكن لا أرشحه للذهاب بعيدا قناة النهار 29 نوفمبر مومن أيت قاسي: فوز السعودية على الأرجنتين جاء بفضل العمل القاعدي خزان البطولة المحلية وحنكة رونار قناة النهار 22 نوفمبر صريح جدا: هل يراقب الأولياء الجزائريون هواتف أبنائهم ..؟ قناة النهار 15 نوفمبر "وزير الفلاحة :" إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول قناة النهار 26 نوفمبر فلاحون يتشبثون بخدمة أرضهم المنتجة لكل الخيرات بالرغم من النقائص ببشار قناة النهار 02 ديسمبر صادم جدّا..هذه حقيقة أحد المطاعم الفاخرة بعين الدفلى..العفن والذبان في كل مكان قناة النهار 18 نوفمبر مومن آيت قاسي: "المنتخب الكاميروني معروف بمشاكله قبل كل مونديال منذ 1990 قناة النهار 28 نوفمبر "وزير الصحة : التقاليد التي كانت تسير بها المستشفيات "إنتهت قناة النهار 21 نوفمبر بلماضي يرد على الانتقادات باستدعاءه عريبي.. حتى بن زيمة لا يسجل أهدافا أحيانا قناة النهار 13 نوفمبر