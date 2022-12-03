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قناة النهار

مدير الثقافة بسطيف يكشف تفاصيل ترميم تمثال عين الفوّارة بسطيف

بقلم قناة النهار
مدير الثقافة بسطيف يكشف تفاصيل ترميم تمثال عين الفوّارة بسطيف
setif
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مدير الثقافة بسطيف يكشف تفاصيل ترميم تمثال عين الفوّارة بسطيف

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رابط دائم : https://nhar.tv/FLAiN
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