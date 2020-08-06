مدير الثقافة لولاية بجاية: ماتم نشره على صفحة المديرية لم يقصد إهانة رمز من رموز تاريخنا وهويتنا

كشف مدير الثقافة والفنون لولاية بجاية، أن ما تم نشره عبر صفحة المديرية على الفايسبوك، لم يكن يقصد أبدا إهانة رمز من رموز تاريخنا وهويتنا.

وأضاف المدير عبر منشور على صفحة المديرية بالفايسبوك، أنه تبعا للتحقيق الذي طالبت به وزيرة الثقافة و الفنون، على إثر ما تم نشره من قبل مسؤول نشر الأنشطة في مديرية الثقافة والفنون لولاية بجاية، عبر صفحة المديرية على فايسبوك، بتاريخ 03 أوت 2020 ، فإن المنشور لم يكن أبدا يقصد إهانة رمز من رموز تاريخنا و هويّتنا ، و إن أوّله البعض تأويلا خارجا تماما عن نية الموظّف.

وأضاف المدير في ذات المنشور، أن مجهود المديرية ينصبّ لأجل التأسيس لتاريخ توافقي يستوعب كل أبناء الأمة الجزائرية الواحدة الموحّدة ورموزها ، في إطار الثوابت الوطنية المدسترة و التي يتّفق عليها كل الجزائريين وهي الإسلام ، العروبة و الأمازيغية.

وأضاف أنه كان من الواجب الإنتباه أكثر ، وعلى القائم على صفحة المديرية، تفادي مثل هكذا منشور لا يمت إلينا و إلى هويتنا بصلة، و إن كان هنالك من الخيّرين من أبناء هذا الوطن من وجد إحراجا في المنشور، وأضاف قائلا: “إننا و بكل محبة وأخوّة وطنية صادقة ، نسدي لهم كل التفهّم و الاحترام و الاعتذار عما سببناه لهم و لأنفسنا من إحراج أو ضرر معنوي”.

وأشار ذات المسؤول أنه تم إتخاذ إجراءات تأديبية في حق المتسبب الرئيسي بعد تقديمه توضيحات فيما تم نشره، على غرار عقوبة من الدرجة الاولى والتي تتمثل في التوبيخ، لتوخي الحيطة والحذر مستقبلا لتفادي هذه الأخطاء و ما ينجر عنها من نتائج و خيمة و التي من شأنها أن تتسبب في إخلال للسير الحسن للمصالح، بالإضافة إلى تنحيته من تسيير الصفحة الرسمية للمديرية إبتداء من تاريخ نشر هذا المنشور.