مدير الجزائرية للمياه: تقليص فترات توزيع الماء الشروب الصيف القادم

كشف حسين زاير المدير العام للجزائرية للمياه، عن التوجّه إلى تقليص فترات التوزيع الخاصة بالماء الشروب، وتكييفها بداية من الصيف القادم.

وأضاف حسين زاير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم تقليص فترات التوزيع في حالة استمرار حالة الإستنزاف الحالي للمياه.

وأوضح زاير أن الوضع الحالي يفرض في اطار مسعى إقتصاد الماء الحفاظ على المخزون المتوفر على مستوى السدود.

وأفاد زاير، أ، هذا الوضع سيترجم لامحالة بتقليص فترات التوزيع ما عدا في حال إعادة تشكل الاحتياطات مع حلول شهر ماي القادم.

وأوضح أنّ تقليص الفترات الزمنية سيتم حالة بحالة حسب البلديات وموارد تعبئة المياه.

وكشف في ذات السياق، أنه إذا لم يتحسن الوضع خلال الشهرين القادمين، فإنّ التموين اليومي الذي يتراوح ما بين 10 و18 ساعة سيتم تقليصه ليصبح ما بين 6 و12 ساعة بل وحتى يوم بيوم.

وأوضح في السياق نفسه،أن شهر رمضان الكريم لن يكون معنيا بهذه القيود.

وأفادت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، أن نسبة إمتلاء السدود تقدر بـ 44 من المئة.

غير أن السدود والمياه السطحية لا تمثل سوى 40 بالمائة من الموارد المستعملة للتموين بالماء الشروب إلى جانب بدائل أخرى مثل المياه المحلاة والمياه المتأتية من عمليات حفر.

وأفاد زاير، أن السلطات العمومية أوكلت الإنجاز العاجل لأربع محطات تحلية لمؤسسات عمومية على مستوى زرالدة وعين البنيان وشاطئ النخيل (ولاية الجزائر) وبوسماعيل (تيبازة).

وأوضح في ذات السياق، أن موضّحا أنّ الهدف من هذه المشاريع هو الحد من إجهاد المياه على مستوى العاصمة.