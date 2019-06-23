مدير الجماعات المحلية بالداخلية: تعليمات للولاة لضمان الأمن والسكينة بالشواطئ

أقرت الحكومة استراتيجية جديدة لتسيير موسم الإصطياف، تهدف من ورائها إلى وضع إطار موحد على مستوى كل ولايات الوطن

يشمل الإجراءات المتعلقة بالأمن والسكينة العمومية، والصحة والنظافة، وكذا تهيئة الشواطئ في إطار الإحترام الصارم لمبدأ مجانيتها.

وأعلن اليوم المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد فيراري في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية

عن تعليمة وزارية تم توجيهها للولاة في الفاتح جوان الجاري، بهدف وضع الترتيبات المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة،

وتهدف إلى وضع إطار موحد على مستوى كل الولايات لتحضير موسم الإصطياف، يشمل كل ما يتعلق بالأمن والسكينة العمومية،

الصحة والنظافة، تهيئة الشواطئ وتوفير وسائل النقل على مستوى الشواطئ، وهياكل الإيواء والترفيه والنشاطات الثقافية الرياضية، بالإضافة إلى الإعلام والتحسيس.