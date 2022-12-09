مدير الجوية الجزائرية يتشاور مع نقابات الوكالات السياحية

عقد مدير الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الجمعة، لقاء حواري تشاوري مع النقابات الوطنية للوكالات السياحة.

وجاء هذا اللقاء، على هامش الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية والمنظمة من 9 إلى 11 ديسمبر 2022، بولاية غرداية.

وحسب بيان لوزارة السياحة، تم بهذه المناسبة اطلاق برنامج تعاون مشترك بين كل من الديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT، والمتعامل السياحي horizon nomade أحد اهم منظمي البرامج السياحية الاجنبية، وشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ويهدف البرانامج قصد تسويق المنتوج السياحي الجزائري في نمطه الثقافي والصحراوي.