مدير الحماية المدنية للمدية: إرتفاع منسوب واد بوكراع إلى مترين.. وتضرر أكثر من 125 سيارة

قال مدير الحماية المدنية لولاية المدية ، محمد شاب العين، أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت الولاية تسببت في خسائر مادية معتبرة.

وقال المدير، أن الفيضانات سببها، أمطار غزيرة طوفانية، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بني سليمان وأربع دوائر إدارية.

بالإضافة إلى ارتفاع منسوب واد بوكراع من متر إلى مترين، تسبب في وفاة 4 أشخاص جرفتهم المياه.

وأضاف المدير، أن الفياضانات تسببت في خسائر مادية معتبرة لأكثر من 125 سيارة بمختلف الأنواع والأحجام.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم تدعيم وحدات الحماية المدنية، بـ 100 فرد من وحدة التدريب بالجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى 30 عون جماية من ولاية البويرة، حيث يعمل حاليا 350 عون حماية للتدخل.