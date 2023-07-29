مدير الحوزات العلمية في ايران يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات مع الدول المسيئة للقرآن الكريم

دعا مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، آية الله رضا اعرافي، إلى مقاطعة بضائع الدول المسيئة للقرآن الكريم .واعادة النظر في العلاقات معها ، واتخاذ اجراء منسق وحازم من قبل جميع الدول للتصدي بجدية للسويد والدول المماثلة لها.

وجاء هذا في رسالة بعث بها ، آية الله رضا اعرافي الى الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر. حيث شكره على موقفه تجاه الاساءات الاخيرة للقرآن الكريم. داعيا إياه الى استمرار المتابعة والمواكبة من قبل جميع رجال الدولة والشخصيات وعلماء الدين في العالم الإسلامي في إدانة الإساءة للقرآن الكريم.

وفي هذه الرسالة اعتبر آية الله اعرافي؛ مقاطعة بضائع الدول المسيئة للقرآن الكريم واعادة النظر في العلاقات معها. واتخاذ اجراء منسق وحازم من قبل جميع الدول للتصدي بجدية للسويد والدول المماثلة لها. والاهتمام بتنظيم واقرار مشروع أو قانون دولي من قبل المحافل الدولية والحكومات الإسلامية لمنع وقوع حالات مماثلة. اعتبرها من أولويات العالم الإسلامي في مواجهة هذا السلوك الشائن، حسب وكلة الأنباء الإيرانية.

كما اعتبر مدير الحوزات العلمية في ايران “يضيف المصدر- الاهتمام بتشكيل خطاب إلهي وتوحيدي مشترك. قائم على تعاليم الإسلام والأديان السماوية، من أولويات جميع الحكومات والمحافل العلمية الدينية والدول الإسلامية.

وأشار إلى استعداد الحوزات العلمية في ايران لأي نوع من التعاون والمواكبة المناسبين ، وقال: أن المكانة البارزة لدولة مصر العريقة والمحافل العلمية الدينية، وخاصة الأزهر الشريف، تمثل مكانة مرموقة وحاسمة وملهمة.