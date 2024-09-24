مدير الخدمات الجامعية: تسخير 5844 حافلة لنقل الطلبة.. فتح 19 إقامة جديدة

كشف مدير الخدمات الجامعية، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح الموسم الجامعي من خلال توفير النقل للطلبة وفتح الإقامات الجامعية.

واضاف مدير الخدمات الجامعية أن عدد الطلبة الذين طلبوا خدمة الايواء بلغ 132 ألف طالب. منهم 121 ألف استفادوا رسميا من الايواء. مشيرا إلى أنه تم فتح 19 اقامة جديدة على مستوى 12 ولاية.

وأشار في سياق ذي صلة، أنه تم تسخير 5844 حافلة نقل جامعي لتوفير النقل للطلبة.